Acre tem apenas 10% dos grupos prioritários vacinados contra Covid e recebe 15 mil doses

Em meio à alta de casos de Covid-19, o estado do Acre tem enfrentado desafios de vacinação. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), apesar de todo o esforço, a baixa adesão à imunização fez com que apenas 10% do público-alvo fosse vacinado durante todo o ano de 2024.

No último sábado (4), o Acre recebeu 15 mil doses da vacina contra Covid-19, após solicitação emergencial feita ao Ministério da Saúde pelo Governo do Estado, como medida para conter um aumento no número de casos, bem como para a prevenção de quadros graves da doença.

As novas doses serão destinadas para grupos prioritários, que prevê uma dose de reforço anual. A nova remessa de vacina será somada às 6.245 já em estoque nos municípios acreanos.

Segundo a coordenadora estadual do Programa Nacional de Imunização (PNI), Renata Quiles, a vacinação é indispensável para proteger os grupos mais vulneráveis à doença.

“Proteger os grupos prioritários é fundamental para evitar complicações graves e sobrecarga no sistema de saúde. Reforçamos a importância de que as pessoas elegíveis procurem os postos de vacinação”, destacou.

Grupos prioritários que podem receber a dose de reforço:

Idosos;

Gestantes;

Pessoas com comorbidades, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e pulmonares;

Imunossuprimidos, incluindo pacientes com HIV, hepatites, câncer e transplantados;

Povos indígenas;

Pessoas privadas de liberdade e trabalhadores do sistema prisional;

Trabalhadores da saúde;

Pessoas com deficiência;

Populações ribeirinhas.