Acreana se casa em cerimônia glamurosa em castelo na Suíça; veja fotos na coluna Kelly Kley

CASAMENTO

O dia do sim é um momento que envolve muito amor, alegria e emoção, assim foi o casamento da acreana Ana Clara Campelo e Kelvin Marcis no dia 06 de dezembro de 2024 no castelo Gutsch na cidade de Luzern na Suíça.

GLAMOUR

No glamour a bela advogada Samarah Motta aproveitando os últimos dias de 2024 nas belas praias de São Miguel dos Milagres em Alagoas.

MEIO MÉDICO

Camilo Lima já está a todo vapor na organização da sua festa de meio médico, querido por todos a festa para comemorar a conquista de meio caminho percorrido vai ser super concorrida e animadíssima assim como ele.

SAMBA DO JUPA

Dia 04 de janeiro começa o Samba do Jupa a partir das 17h com Bruno Damasceno e o melhor das 17h às 18h o chope geladinho por apenas R$ 1,99!

Anota o dia em sua agenda para não perder e começar 2025 com samba, animação e muitas promoções.

Já sabe o endereço do Jupará Center Ville? Está localizada na Galeria Center Ville próximo a Uninorte e o elevado.

HAPPY NEW YEAR

Meus queridos leitores, obrigada por sempre se fazerem presentes em minha coluna, obrigada aos meus parceiros por acreditarem sempre em meu trabalho, obrigada a todos os colegas do Contilnet. Desejo a todos vocês um 2025 de muitas bênçãos, saúde, realizações e que continuemos juntinhos na coluna Kelly Kley.