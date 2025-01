O lutador acreano de Artes Marciais Mistas (MMA), Thomas Bryan, de 26 anos, teve seu adversário anunciado para a defesa do cinturão da categoria peso-galo (até 61,2kg), no Predator fight Championship (PFC).

O rival de Bryan será o atleta colombiano Andrés Leal Ayala, o “Double A”, de 34 anos. Os detalhes foram divulgados na sexta-feira, nas redes sociais oficiais do campeonato.

A luta ocorrerá no dia 1º de março, no Plaza Mayor, na cidade de Medellín, na Colômbia. O histórico do desafiante de Bryan são 17 vitórias e 11 derrotas no circuito profissional, sendo o vencedor de suas últimas quatro lutas.

O histórico do acreano por sua vez conta com sete vitórias seguidas e apenas uma derrota na modalidade. O Bryan vai disputar ainda o cinturão do AEC MMA League, no dia 8 de fevereiro, em Paris, capital francesa.