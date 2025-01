Acusado de matar namorado da ex a tiros enquanto ele dormia em rede vira réu

A Justiça do Acre tornou réu Mikésio Gomes da Mota, de 22 anos. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (MP-AC) por homicídio qualificado pela morte de Victor Vinny Pinheiro da Costa, de 28 anos, no dia 20 de outubro, no bairro Vila Betel em Rio Branco.

Mikésio Gomes da Mota assassinou Victor Vinny Pinheiro da Costa enquanto estava deitado em uma rede na varanda na casa do irmão.

Segundo as investigações, o jovem foi assassinado porque estava namorando a ex-namorada do acusado. A vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao pronto-socorro, mas morreu durante o processo cirúrgico.

No dia 16 de novembro, na Rua São Damião, no bairro Rui Lino II, Mikésio Gomes da Mota foi preso pelas equipes da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo as informações, o crime foi motivado por ciúmes, pois a ex-namorada do acusado passou a manter um relacionamento com a vítima.

O acusado deve responder por homicídio qualificado por motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público Estadual (MP-AC) e aceita pelo juiz da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco e Auditoria Militar, Alesson José Santos Braz.