Os vereadores Maycon Moreira e Lays Mayra, de Sena Madureira, se pronunciaram acerca da possibilidade de perderem seus mandatos conquistados nas eleições de 2024, devido a suposto caso de infidelidade partidária.

De acordo com nota divulgada por Moreira, não existe a possibilidade de que ele e Mayra percam seus mandatos, já que não podem ser considerados infiéis. Os dois argumentaram que votaram na própria chapa para a mesa diretora da Câmara Municipal da cidade.

ENTENDA O CASO: Três vereadores do Acre poderão perder os mandatos por infidelidade partidária; entenda

“Destaco que, até o momento, não fomos formalmente notificados de qualquer documento ou diretriz partidária que nos acuse de infidelidade ou que oriente postura diversa da que adotamos. Toda e qualquer alegação nesse sentido é desprovida de fundamento e carece de qualquer respaldo legal”, disse o vereador em nota.

Os casos de infidelidade partidária existem, como mudanças de partido sem justa causa ou desrespeito às diretrizes internas estabelecidas formalmente, assim como suas punições são previstas em lei.

“Este não é o nosso caso. Pelo contrário, reafirmo minha total fidelidade ao PSD e ao nosso líder maior, o senador Sérgio Petecão, a quem reconheço como comandante legítimo do partido no Acre e com quem seguiremos alinhados para fortalecer ainda mais a sigla em nosso estado”, continuou Moreira.

O vereador reforçou seu compromisso com o município de Sena Madureira, e diz ser fiel aos valores que guiam o seu partido, o PSD, seguindo sua ética e trabalho, com respeito.

“Sena Madureira pode contar comigo e com meu trabalho incansável para construir uma cidade mais forte e mais justa para todos”, encerra a nota.