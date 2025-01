Adesg e Galvez disputam jogo treino em Senador Guiomard

Adesg e Galvez fazem nesta sexta-feira (10), a partir das 16h, no estádio Nabor Júnior, em Senador Guiomard, um jogo treino como parte da preparação visando o Campeonato Estadual. As equipes iniciaram os treinamentos nesta semana e a ideia das duas comissões técnicas é acelerar o processo para as estreias.

O técnico Erismeu Silva vai aproveitar o jogo treino para avaliar alguns atletas do clube Adesg.

“Estamos atrasados na nossa preparação e por isso vamos pular etapas. O importante é chegar com um time bem montado na estreia contra o Humaitá”, comentou o treinador.

No Galvez, o técnico Márcio Figueiredo (Faísca) poderá contar com algumas das principais contratações.

“Tivemos uma semana importante de trabalho e no treinamento vai ser possível começar a montagem da equipe”, declarou Faísca.