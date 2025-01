Adolescente é apreendido após suspeita de assassinar irmão que defendia mãe de agressões

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta quinta-feira (2) pela Polícia Civil de Xapuri, no interior do Acre, após ser acusado de assassinar o irmão, José Pereira da Costa Júnior, de 26 anos. O crime ocorreu no bairro Laranjal e teria sido motivado por conflitos familiares relacionados à proteção da mãe, alvo de agressões do suspeito.

De acordo com as investigações, o adolescente já havia demonstrado hostilidade contra José em ocasiões anteriores. Na manhã do crime, José tentou intervir para proteger a mãe, mais uma vez vítima de violência. Após a discussão, o jovem esperou que o clima se acalmasse e, posteriormente, armado com uma escopeta calibre 28, foi até a casa de José e disparou contra o irmão, atingindo-o no peito.

José foi socorrido por familiares e encaminhado ao Hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri, antes de ser transferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu pouco após dar entrada no centro cirúrgico.

O adolescente fugiu após cometer o crime, mas a Polícia Civil iniciou diligências para localizá-lo. Durante a operação, a arma utilizada no homicídio e uma quantidade de entorpecentes foram encontrados na residência do acusado. O jovem entrou em contato com um investigador, manifestando a intenção de se entregar, e indicou o local onde estava escondido, em uma propriedade familiar no Ramal do Novo Catete.

Por volta das 13h, a equipe policial apreendeu o adolescente no local indicado. Ele foi levado à delegacia para a formalização do caso e permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou que o caso continua em investigação para esclarecer todas as circunstâncias do crime.