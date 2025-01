Água invade e causa forte correnteza em estação de metrô em SP; veja vídeos

Com as fortes chuvas que atingem a cidade de São Paulo, a água invadiu e causou uma forte correnteza dentro da Estação Tucuruvi do Metrô – Linha azul. Imagens de pessoas sentando em corrimões e procurando abrigos têm repercutido na internet.

A Defesa Civil emitiu pela primeira vez na cidade de São Paulo um alerta severo para chuvas fortes. Este é o 11º alerta desse tipo registrado no estado de São Paulo.

O aviso foi enviado pelo sistema que utiliza tecnologia de transmissão via celular para enviar alertas e orientações em situações de desastres. As mensagens são direcionadas automaticamente para pessoas em áreas de risco com cobertura 4G ou 5G, sem a necessidade de cadastro prévio.

Entre as principais recomendações estão: evitar áreas de risco, buscar locais seguros durante tempestades e, em caso de emergência, acionar os números de atendimento 199 (Defesa Civil), 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).

Veja o momento em que a água invade a estação de metrô: