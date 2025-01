‘Ainda Estou Aqui’ retorna ao Cine Araújo: um marco do cinema nacional

A produção nacional que rendeu à Fernanda Torres o Globo de Ouro de Melhor Atriz, “Ainda Estou Aqui”, retorna à programação do Cine Araújo a partir desta quinta-feira (9). Este é um marco para o cinema nacional, afirmando sua relevância no cenário mundial. Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, o filme oferece um retrato poderoso e comovente da década de 1970, explorando a coragem e os desafios enfrentados pela família Paiva em meio às adversidades da ditadura militar no Brasil. Com atuações impactantes, “Ainda Estou Aqui” não é apenas um relato histórico, mas também uma celebração da resistência e das relações humanas em tempos de provação.

Com ingressos promocionais — meia-entrada por R$ 10,00 e ingresso inteiro por R$ 20,00 — essa é uma oportunidade imperdível para prestigiar um filme que combina história, emoção e arte de forma memorável.

O Cine Araújo também celebra o retorno de um dos maiores ícones da ficção científica. Celebrando os 10 anos de sua estreia, “Interestelar” retorna às telas para encantar novas e antigas gerações. Dirigido por Christopher Nolan e estrelado por um elenco de peso, incluindo Matthew McConaughey e Anne Hathaway, o filme mescla teorias científicas com uma narrativa profundamente humana. A trama aborda a busca pela sobrevivência da humanidade, explorando temas universais como amor, sacrifício e o impacto do tempo.

As sessões de “Interestelar” serão realizadas entre os dias 9 e 15 de janeiro de 2025, com destaque para o horário de sessão especial às 20h40.

Essas duas exibições destacam o compromisso do Cine Araújo em oferecer ao público não apenas entretenimento, mas também experiências cinematográficas inesquecíveis. Tanto “Ainda Estou Aqui” quanto “Interestelar” transcendem a tela, conectando o público a histórias marcantes que emocionam e fazem refletir.

Não perca essa chance de reviver grandes emoções e aproveitar a magia do cinema no Via Verde Shopping! Consulte os horários e sessões no site https://www.ingresso.com/.

