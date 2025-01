‘Ainda estou aqui’ vence prêmio principal do Festival de Palm Springs

Ainda estou aqui ganhou, neste domingo (12/1), a categoria ‘Melhor filme internacional’ do 36º Festival Internacional de Cinema de Palm Springs(PSIFF, na sigla em inglês). O evento ocorreu na cidade que dá nome à premiação, no estado da Califórnia.



Do dia 2 ao dia 13 de janeiro, o festival exibiu 165 produções de mais de 71 países, 35 delas inscritas para o Oscar de melhor filme internacional. Dentre estes, o longa brasileiro de Walter Salles com Fernanda Torres e Selton Mello recebeu o maior prêmio da noite.

De acordo com declaração do júri, Ainda estou aqui é o melhor filme internacional desta temporada “por transmitir o horror de uma ditadura invasora através da perspectiva íntima de uma mãe que defende não apenas uma família de cinco pessoas, mas a própria dignidade”. Ainda, complementam os jurados,ao evocar “a gravidade da violência sem recorrer ao melodrama, o diretor Walter Salles captura um momento crítico da história com detalhes escrupulosos e convincentes”.

35 das 85 inscrições oficiais para o prêmio de melhor filme internacional do Oscar — inclusive EmiliaPérez, vencedor da mesma categoria no Globo de Ouro, Flow e A semente do figo sagrado — foram exibidas pelo Festival Internacional de Cinema de Palm Springs e analisadas pelo júri, que premiou Ainda estou aqui.



A categoria ‘Melhor atriz em filme internacional’ foi para a norte-americana Zoe Saldaña, “pela ferocidade e complexidade da performance em EmiliaPérez, que mostra uma gama virtuosa de expressão, desde música e dança àpotente interpretação de uma personagem moralmente obscura”.