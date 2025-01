Os alunos do curso de psicologia da Universidade Federal do Acre (Ufac) se pronunciaram nas redes sociais, por meio do Centro Acadêmico de Psicologia Ângela Haddad (Capah), pedindo a urgência na convocação de novos professores para o curso. Segundo a nota publicadas, o curso vêm sendo prejudicado, ficando sem aulas de certas matérias por falta de docentes.

Ainda de acordo com o comunicado, um edital de 2028 teria sido prorrogado, por conta da pandemia, e o processo seletivo não pode ser encerrado até que todos os nomes aprovados sejam contatados. Entretanto, o último chamamento dentre os três aprovados não foi realizado.

De acordo com o relato dos alunos, devido a distância temporal entre o processo seletivo e o atual momento, os profissionais já contam com uma carreira consolidada e dificilmente aceitariam o chamamento.

A nota aponta ainda que o atual coordenador do curso de Psicologia entrou em contato com os três nomes que foram aprovados, e todos negaram a oferta. Contudo, a última convocação não foi feita, o que impede o encerramento do processo seletivo, consequentemente dificultando a abertura de um novo certame.

O que diz a Ufac?

A Ufac se posicionou afirmando que sim, a candidata em questão foi convocada e que o processo se encontra na Coordenação de Seleção e Admissão (CSA) desde o dia 23 de dezembro, com previsão de nomeação no dia 13 de janeiro, junto aos aprovados no edital 04/2024.

Confira a nota da instituição na íntegra, assim como o pronunciamento dos alunos:

“A Universidade Federal do Acre (Ufac) informa que a convocação da sexta colocada no concurso público foi realizada, atendendo à solicitação do centro acadêmico responsável. Desde o início do processo, a Ufac tem seguido rigorosamente os trâmites institucionais.

No dia 17 de dezembro, o centro solicitou a chamada, e a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) encaminhou o processo à Reitoria em 19 de dezembro. Inclusive, foi a Pro-Reitoria de Graduação que informou à direção do CFCH da existência do banco de candidatos classificados do Edital 53/2018 que ainda estava vigente. A partir desse momento é que o Centro começou com o processo solicitando a contratação, permitindo que as demandas fossem atendidas de forma legal.

O processo encontra-se atualmente na Coordenação de Seleção e Admissão (CSA) desde o dia 23 de dezembro. A previsão é que a nomeação ocorra no dia 13 de janeiro, juntamente com os aprovados no edital 04/2024, conforme informado pelo responsável pelo setor.

A Ufac reforça seu compromisso com a transparência e agilidade nos procedimentos, sempre priorizando a excelência acadêmica e administrativa“.