Alerta vermelho: Inmet prevê grandes volumes de chuva; veja onde

Três estados encontram-se sob alerta vermelho de grande acumulado de chuva até as 10h desta quinta-feira (9/1). De acordo com aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), áreas no norte do Espírito Santo, norte de Minas Gerais e sul da Bahia podem registrar chuvas com mais de 100 mm.

Os locais sob alerta vermelho devem registrar chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia.

Um alerta laranja de chuvas intensas também está em vigor na parte central do país.

As regiões centrais do Mato Grosso, Goiás, grande parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo devem ter precipitações fortes, que devem ficar entre 30 mm e 100 mm por dia. O Distrito Federal também deve registrar fortes chuvas.

Norte e Nordeste estão sob alerta amarelo, com chuvas menos intensas. O aviso abrange grande parte do Amazonas, Rondônia, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

Nesses locais, as chuvas devem ficar entre 20 mm e 50 mm por dia, com ventos podem variar de 40 km/h a 60 km/h.