Alysson Bestene nomeia novos comissionados para a Prefeitura; ex-secretário volta à gestão

O prefeito em exercício de Rio Branco, Alysson Bestene, continua nomeando novos comissionados para integrar as secretarias do Executivo municipal.

Nesta quinta-feira (9), uma série de novas contratações foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado.

Entre as nomeações, destaca-se a do ex-secretário de Meio Ambiente, Carlos Alberto Alves Nasserala, que foi designado para o cargo de diretor de Gestão Administrativa na Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC), com referência CC – 9.

A maioria das nomeações corresponde a diretores nas mais variadas pastas.

CONFIRA: