Alysson nomeia uma série de novos comissionados da prefeitura de Rio Branco; veja lista

O prefeito de Rio Branco, em exercício, Alysson Bestene, publicou do Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira (8), uma série de novas nomeações, em diversas secretarias do Executivo Municipal.

Os novos servidores ocuparão cargos como assessor técnico, administrativo, e jurídico, chefe de gabinete, e diretor, com Cargos Comissionados (CC), que variam de categoria 3 a 9.

Entre as secretarias que tiveram nomeações estão a Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos e Atos Oficiais (Sejur), Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI), a Secretaria Municipal de Gestão Administrativa (SMGA), além do Serviço de Água e Esgosto de Rio Branco e a Procuradoria Geral do Município (PGM).

Confira as novas nomeações:

Nomear Raquel da Silva Assis, para exercer o cargo em comissão de Gerente de Departamento de Diário Oficial, na Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos e Atos Oficias – SEJUR, referência CC – 6.

Nomear Alana Eduarda Braga Valente, para exercer o cargo em comissão de Assessora Administrativa, na Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos e Atos Oficias – SEJUR, referência CC – 3.

Nomear Gabrielly de Araújo Freire, para exercer o cargo em comissão de Assessora Jurídica, na Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos e Atos Oficias – SEJUR, referência CC – 4.

Nomear Ana Flávia da Silva Floriano, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Gabinete, na Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos e Atos Oficias – SEJUR, referência CC – 3.

Nomear Ana Paula Lima e Souza, para exercer o cargo em comissão de Assessora Administrativa, na Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos e Atos Oficias – SEJUR, referência CC – 5.

Nomear Larissa Oliveira Poersch, para exercer o cargo em comissão de Assessora Técnica, na Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos e Atos Oficias – SEJUR, referência CC – 6.

Nomear Suziane Rebouças de Lima, para exercer o cargo em comissão no Gabinete do Prefeito – GABPRE, referência CC – 7.

Nomear Gabriel Souza Nunes, para exercer o cargo em comissão de Assessor Jurídico, na Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos e Atos Oficias – SEJUR, referência CC – 3.

Valcilena Maria Socorro Santos de Oliveira, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Gabinete, na Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade – SMCCI, referência CC – 7.

Thiago Marciel Cavalcante, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Gestão, na Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade – SMCCI, referência CC – 9.

Nomear Erick Silva de Oliveira, para exercer cargo de Secretário Adjunto da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA.

Nomear Anderson Santana de Moura, para exercer o cargo em comissão de Diretor Operacional, na Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade – SMCCI, referência CC – 9.

Nomear Anderson Filgueira Costa, para exercer o cargo em comissão no Gabinete do Vice-Prefeito, referência CC – 5.

Nomear Antônio Lima Rodrigues, para exercer o cargo de Diretor Técnico e Operacional do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco – SAERB.

Nomear Edvilson Moura da Silva, para exercer cargo de Diretor de Gestão Administrativa, na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA, referência CC – 9.

Nomear Sérgio Lima Del’Aguila, para exercer o cargo de Diretor – Administrativo e Financeiro do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco.

Nomear Catrine Rodrigues Ribeiro de Oliveira, para exercer o cargo em comissão de Assessora Técnica, na Procuradoria Geral do Munícipio – PGM, referência CC – 5.

Nomear Elias Martins Evangelista, para exercer o cargo, interinamente, de Diretor Administrativo e Financeiro da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco – EMURB.

Nomear Barbara da Silva Lopes, para exercer o cargo em comissão de Assessora Técnica, na Procuradoria Geral do Munícipio – PGM, referência CC – 3.

Nomear Laura Cristina de Paiva Melo Gonçalves, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Gabinete, na Procuradoria Geral do Munícipio – PGM, referência CC – 5.

Nomear Lucibeth Farias Falcão, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Gabinete, na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA, referência CC – 5.

Nomear Iolanda Cristina Rola de Almeida, para exercer o cargo em comissão de Chefe da Unidade de Controle Interno, na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA, referência CC – 6.

Nomear Josué Alexandre de Oliveira Júnior, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Administração Tributária – DAT, na Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN, concedendo-lhe gratificação de direção, conforme a Lei Complementar n° 138/2022.

Nomear Mayara Cunha Rodrigues, para exercer o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Execução Orçamentaria e Financeira, na Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SMGA, referência CC – 6.

Nomear Weverton D’Avila de Farias, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Gestão Administrativa – DGA, na Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN, referência CC-9.

Nomear Carlos Fábio Alves Monteiro Pereira, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Contabilidade – DICON, da Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN, referência CC-9.