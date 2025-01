Ana Hickmann fala sobre pensão ao ex-marido e faz novas acusações

A apresentadora Ana Hickmann se manifestou nesta quarta-feira (22/1) após ser condenada a pagar uma “pensão compensatória” ao ex-marido, Alexandre Correa. A determinação, que partiu do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), foi noticiada com exclusividade pela coluna Fabia Oliveira no dia 9 de janeiro. Hoje, a famosa desabafou e fez novas acusações contra o ex-companheiro.

Ana Hickmann se pronunciou em um vídeo publicado no seu canal no YouTube e também nas redes sociais. “Nas últimas semanas, repercutiu a notícia de que eu fui condenada a pagar pensão ao meu ex-marido, como se eu fosse culpada pelo fim do meu casamento, e o meu ex-marido, uma vítima”, começou a contratada da Record.

“Distorce a realidade”

A apresentadora do Hoje em Dia reforçou que Alexandre Correa “distorce a realidade” para que seja visto como vítima nas redes sociais. “A verdade é que o tempo vai passando e a distorção da realidade nas redes sociais quase que diária pelo meu ex-marido, está dentro da intenção de fazer a mentira dita mil vezes virar verdade”.

“Mas a verdade é que quem bate, esquece, ou se faz esquecido. E quem apanha, não deixa de pensar um dia sequer em tudo o que aconteceu”, lamentou Ana Hickmann, que denunciou Alexandre Correa por violência doméstica em novembro de 2023.

No desabafo, Ana Hickmann afirmou que o ex-marido quase “destruiu” seu patrimônio. “Eu tenho me mantido em silêncio, trabalhando muito, pra tentar salvar o patrimônio construído ao longo de 25 anos, quase destruído pela irresponsabilidade do meu ex-marido e que dele se aproveitou muito bem. Todos esses anos de trabalho foram dedicados a dar uma vida tranquila e confortável ao meu filho”, reforçou.

A apresentadora, que teve uma carreira de sucesso como modelo, reforçou no vídeo que trabalha desde os 15 anos de idade, que construiu uma carreira sólida e que o ex-marido se aproveitou do seu dinheiro.

“O Alexandre passou a trabalhar comigo nos últimos anos e, até a separação, foi o gestor das empresas. Ele já declarou que fez uma má administração e isso gerou uma dívida de quase R$ 70 milhões de reais. Ele nunca prestou contas dos quase R$ 40 milhões que passaram pelas suas contas pessoas e qual destino deu a esse dinheiro. Quem foram os beneficiários pelo meu trabalho? Eu ainda não sei”, disse.

Não visita o filho

Ana Hickmann reforçou que continua sendo vítima de Alexandre Correa e que o ex-marido não visita o filho, Alezinho, conforme autorização judicial.

“Mesmo divorciado, o Alexandre continua praticando violência verbal e emocional na mídia contra mim, que sou mãe do filho dele, e tenta viver às custas do meu trabalho pessoal como fez nos últimos 25 anos. O judiciário concedeu que todas as quartas-feiras ele visitasse o filho (…). Até essa semana, seriam 56 visitas no total, mas ele só apareceu uma única vez”, afirmou a famosa.

Ao fim, Ana Hickmann explicou que a pensão compensatória ao qual foi condenada é diferente da pensão alimentícia e que o processo ainda segue em aberto.

“Quanto à tal pensão, não se trata de pensão alimentícia que todos conhecem pelo final do casamento. Esse tipo de pensão ele pediu, e não foi concedida, justamente diante do seu comportamento e por ter praticado violência doméstica. A prestação compensatória, vinculada à questão patrimonial, ainda está em discussão no processo. Eu peço que não acreditem naquele que se posiciona como vítima. Na verdade, é um agressor”, finalizou.