Anahí é investigada pela Televisa por suposta fraude no Masked Singer

Anahí pode estar em maus lençóis. Isso porque a Televisa abriu uma investigação contra a atriz e ex-RBD por uma suposta fraude no ¿Quién es la Máscara?, versão mexicana do The Masked Singer.

De acordo com a denúncia da emissora, a artista teria trapaceado em uma das dinâmicas do reality e teve ajuda de sua empresária, Danna Vázquez.

O que aconteceu

A Televisa alegou que informações cruciais sobre o programa foram compartilhadas com a imprensa, comprometendo a integridade da atração. A atitude de Anahí se caracterizaria como violação contratual.

Entre as violações da dupla estaria o vazamento de uma lista confidencial de participantes do programa. Além disso, a empresária da ex-RBD que perguntas de uma coletiva de imprensa fossem enviadas previamente, caso isso não ocorresse, sua cliente deixaria a atração.

A divulgação das informações sigilosas teria causado transtornos à emissora e gerando questionamentos internos na empresa.

Outro ponto polêmico, referente ao contrato da artista, também causou desconforto entre outros participantes, inclusive os jurados. A estrela foi contratada para 10 episódios e ganhou 400 mil dólares (mais de R$ 2,4 milhões na cotação atual).

Defesa nas redes sociais

Através dos stories do Instagram, na segunda-feira (13/1), Anahí resolveu falar sobre o caso: “Aceitei as regras do programa e sempre agi com as melhores intenções, em plena coordenação com a equipe de produção”, começou ela.

E completou: “Portanto, as acusações mencionadas são absolutamente falsas. Para mim, o que está acontecendo é muito doloroso, porque agi de boa-fé e, agora, com argumentos absurdos, tentam me prejudicar e manchar minha reputação e meu trabalho”, disse.