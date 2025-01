Análise: pior derrota da história só surpreende quem não observou o último ano da Seleção Sub-20

Estava prevista ainda a saída do coordenador Branco, mas a indefinição se prolongou até que os nomes foram mantidos no cargo. Neste cenário, o Brasil não teve calendário nem em março, nem em junho, com a geração se juntando pela primeira vez em setembro. As duas vitórias diante do México contaram com jogadores que em sua maioria não estão no Sul-Americano por não terem sido liberados por seus clubes, e as convocações de outubro e novembro foram apenas para treinamentos e jogos-treino, sem a realização de amistosos.