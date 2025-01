Após 4 anos, Arena da Floresta volta a ser palco do Campeonato Acreano de Futebol

O Campeonato Estadual Acreano de Futebol, o Acreanão, tem o seu pontapé inicial na tarde deste sábado (25), às 15h, no horário local. O primeiro confronto do campeonato será entre Rio Branco e São Francisco.

O histórico dos times no campeonato apresenta uma grande vantagem ao Rio Branco, que tem 49 títulos estaduais em sua história, sendo 18 deles na era profissional do torneio, a partir de 1989, além disso, o Estrelão também carrega 24 vices campeonatos, totalizando 73 finais.

Enquanto isso, o desafiante do dia, o São Francisco, não tem tanta tradição no campeonato, ainda sonhando com o primeiro título para chamar de seu. O melhor resultado do clube na competição foi no ano de 2022, quando chegou na final do campeonato, perdendo para o Humaitá.

O campeão e o vice do Acreanão ganham vaga para competições maiores, sendo elas a Copa Verde de 2025, Copa do Brasil de 2025 e também para a Série D do campeonato Brasileiro de 2025.

Durante um evento que antecedeu a partida, o governo do estado anunciou o investimento de R$1,5 milhão para o campeonato.

“Só quero falar da alegria que é estar aqui, começado o campeonato estadual na Arena da Floresta, depois de quatro anos parada, começar o campeonato já com o investimento do governo, de outubro até janeiro agora já foram mais de três milhões, e isso não vai parar no futebol, estamos conversando com outras federações também! “, disse o secretário de Esportes, Ney Amorim.

O Rio Branco vem ao campo com a seguinte escalação: Mimito, Espanhol, Bebê, Jonathan, Vitinho, Gabriel, Felipinho, Erick, Cassiano, Matheus Bahia e Carrapeta.

Até o momento de encerramento desta reportagem, o São Francisco não havia anunciado sua escalação.

A Arena da Floresta recebe ainda Galvez e Plácido de Castro, às 17h