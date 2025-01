Após morte da mãe, Celso Portiolli apresentará o Domingo Legal?

Dibe Said Yunes Portiolli, mãe de Celso Portiolli, morreu aos 98 anos. A notícia foi revelada pelo apresentador no sábado (11/1). E com o falecimento da matriarca, o famoso apresentará o Domingo Legal, ao vivo, neste domingo (12/1), no SBT? A gente te conta!

A resposta é não. Mas o motivo nada tem a ver com a morte de Dibe. Acontece que Celso Portiolli está de férias e deixou alguns programas gravados para esse mês. A expectativa é que ele retorne ao ao vivo no último fim de semana de janeiro ou no primeiro de fevereiro.

Homenagem à mãe

Celso Portiolli usou as redes sociais para homenagear a mãe. Aos 57 anos, o apresentador do SBT é o caçula dos 12 filhos da matriarca.

“Ela foi morar com Deus. Viveu 98 anos, sempre cuidando de todos os seus 12 filhos e sendo tratada com muito amor por todos eles, igualmente pelos netos, genros, noras, sobrinhos, bisnetos e pessoas próximas à família. Todos a amavam muito por ser uma pessoa simples e única”, escreveu ele.

“Sou grato a Deus por ter nos permitido viver tanto tempo ao lado dela. Viveu 98 anos com muita saúde, lúcida e cercada de carinho. Obrigado, Deus. Receba-a de braços abertos, em nome de Jesus”, completou Celso Portiolli.