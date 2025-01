Após tiroteio na Guascor, PM age rápido, prende suspeito e apreende pistola

Policiais militares de Sena Madureira, ligados ao 8º BPM, conseguiram capturar em um curto espaço de tempo um homem suspeito de balear duas pessoas no estacionamento da Guascor, situadona BR-364, nas proximidades de Sena.

Sua identidade ainda não foi revelada, mas ele se encontra nesta manhã de domingo (19) preso na Unidade de Segurança Pública.

Além disso, os PMs também apreenderam a arma (uma pistola e quatro balas já deflagradas).

A ocorrência em questão foi registrada durante a madrugada. Uma das vítimas foi atingida no abdômen e precisou ser encaminhada para Rio Branco. O outro rapaz foi baleado no ombro e se encontra internado no hospital de Sena Madureira.

O capitão Fábio Diniz, comandante do 8º BPM, confirmou a prisão do suspeito e adiantou que algumas providências serão tomadas no que concerne a esses “eventos” que ocorrem na Guascor.

“Iremos aumentar a fiscalização a esse ambiente. A gente sabe que festividades só podem existir mediante autorização das autoridades, seja PM, Corpo de Bombeiros ou Ministério Público. Hoje mesmo vamos acionar os órgãos para evitar esse tipo de situação. Tratou-se de um fato grave, mas a PM deu a resposta com a apreensão da arma de fogo e prisão de um suspeito. Vamos adotar medidas preventivas para evitar novos fatos nesse local”, comentou.

A Polícia Rodoviária Federal também será contactada, visto que, o local fica na BR-364.