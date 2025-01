Após tomar posse, Zequinha nomeia secretários e procurador-geral de Cruzeiro do Sul; veja nomes

O prefeito Zequinha Lima nomeou alguns de seus secretários a partir de decretos publicados na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (2).

Waner Raphael de Queiroz Sanson foi nomeado como procurador geral do município; Matheus Lima de Souza como secretário municipal de Gestão Estratégica, Orçamento e Finanças; Carlos Henrique Vieira das Neves como controlador geral do município; Marcelo Siqueira de Oliveira como secretário de Saúde; Raimunda Guimarães Lebre como secretária municipal de Educação; e Milca Oliveira dos Santos como secretária municipal de Assistência Socoal e Cidadania.

Zequinha tomou posse do segundo mandato nesta quarta-feira (1).

“São pessoas que tem acima de tudo, o amor por nossa cidade e o desejo de fazer mais e melhor por todos nós. Cada um dos escolhidos traz consigo a responsabilidade de continuar transformando nossas metas em ações concretas, sempre com transparência e dedicação. Estamos formando uma equipe alinhada com os valores que sempre defendemos: trabalho sério, respeito ao cidadão e compromisso com o desenvolvimento de Cruzeiro do Sul”, disse o prefeito sobre seu secretariado.