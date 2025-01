O Acre está prestes a revelar mais um grande talento do futebol. Pedro Henrique Maia Cardoso, de apenas 16 anos, é um meia atacante e está há 10 meses morando no Espírito Santo e treinando na escolinha do Flamengo. O garoto foi recentemente convidado a visitar a Gávea, sede do clube carioca, para realizar uma avaliação.

Ele deu seus primeiros passos no futebol ainda muito jovem, na Praça da Juventude, no bairro Cidade Nova e recentemente, participou do campeonato Copa Fla Brasil, que aconteceu entre os dias 10 e 12 de dezembro na categoria sub-18, mesmo estando dois anos abaixo.

Durante as disputas, seu time chegou até a final, mas saiu derrotado. Entretanto, Pedro Henrique se consagrou como o artilheiro do campeonato, recebendo elogios de olheiros do clube carioca.

Nas categorias de base, o garoto é comparado ao atual camisa 10 do rubro-negro, o uruguaio Arrascaeta. “Muitos dizem que meu estilo de jogo é igual ao dele”, salienta o garoto.

Apesar de não ter uma data confirmada para sua viagem ao Rio de Janeiro, o jovem se mostra confiante para sua viagem e o período de testes na cidade maravilhosa. ”Estou sim (positivo), pensamento positivo sempre e quero realizar o meu sonho e o sonho da turma que cresceu comigo jogando que é ser jogador de futebol”, comentou Pedro Henrique.

Sobre o que almeja com sua carreira no futebol, o jovem diz que quer ajudar a sua família.” Quero ser reconhecido e ter condições para mudar a vida de minha família, apenas isso”, destacou o garoto.