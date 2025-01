Artista acreana lança seu primeiro álbum de músicas, disponível em todas as plataformas

O EP “Do Outro Lado da Janela” chegou às plataformas de streaming em todo o Brasil no dia 5 de janeiro. Com cinco faixas – Madrugada, Câmera Lenta, Malícia e Coisas do Tipo e P.S. – o trabalho mistura trap e afrobeat, refletindo um misto de emoções sobre desilusões amorosas e desafios cotidianos.

Além de Ana Gabriela, o álbum foi produzido pelo artista Fitz Oliveira e conta com a participação de outros nomes da cena local, como Antheos e Leon.

Ana Gabriela descreve o EP como um retrato íntimo de sua trajetória e emoções.

“A música tem o poder de transcender barreiras linguísticas e culturais, unindo pessoas em torno de emoções compartilhadas”, afirma a cantora. Para ela, o nome do EP reflete sua própria jornada como artista e a conexão com os ouvintes. “Por meio da tela, essa conexão se torna ainda mais ampla, permitindo que indivíduos de diferentes partes do mundo se identifiquem com as mesmas canções e sentimentos, assim como eu me conecto com outros artistas”, diz.

A criação e produção do projeto foram intensas e levaram cerca de um ano. “Todas as faixas desse EP foram compostas antes mesmo de o projeto tomar forma”. Em parceria com o produtor Fitz, ela busca criar um trabalho que reflete sua essência criativa. “Queríamos que esse projeto tivesse a minha autenticidade como artista. Ser independente é um desafio constante, e a falta de recursos foi uma grande prova para nós”.

As canções abordam temas pessoais e íntimos, como amor, decepção e saudade. Segundo a artista, o EP é um convite para que as pessoas se reconectem com suas memórias e revivam momentos marcantes de suas vidas. “Em cada nota, um pedacinho da alma. Neste EP, mergulho fundo nas emoções que nos definem: amor, decepção, saudade. Inspirada por minhas próprias experiências e pelas histórias que me cercam, criei um trabalho que busca conectar com quem já sentiu na pele a intensidade desses sentimentos”, comenta Gabriela.

Ana Gabriela ressalta que o cenário musical acreano é repleto de talentos, mas também de desafios, especialmente para artistas independentes. “Comecei do zero, investindo meu tempo, suor e dedicação em cada nota. Ver meu sonho se tornar realidade é uma vitória inestimável e uma prova de que com trabalho duro e persistência, tudo é possível. Agradeço a todos que acreditaram em mim e me apoiaram nessa jornada”.

“Do Outro Lado da Janela” já está disponível em todas as plataformas de streaming, marcando um novo capítulo na jornada musical de Ana Gabriela e dos talentos independentes da região.

O produtor do EP, Fitz, explicou como foi feita a produção do álbum: “Me baseei em algumas referências da Ana mesmo, Carla Sol, Cynthia Luz, Ivyson, faixas como madrugada eu tive como referência Cave e Cjota, não vou falar a música pq seria cereja do bolo demais, tb utilizei outras referências de afrobeat, produzir Beats como de malícia e P.S foram bem na minha zona de conforto mesmo, bem divertido e leve de fazer”, disse.

