Mais um talento dos times acreanos está se despedindo do estado após a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Desta vez, quem dá tchau aos gramados locais é o meia Marcos Novais, conhecido como Marquinhos, de 16 anos, que atuou pelo Santa Cruz no campeonato.

O destino do garoto é o clube Red Bull Bragantino, time que faz parte do conglomerado de clubes da marca de energéticos Red Bull, que contam com membros, além do Brasil, na Alemanha (RB Leipzig), Áustria (Red Bull Salzburg), Estados Unidos (New York Red Bulls), além de ser acionista do Leeds United, da Premier League, o campeonato inglês.

A jovem promessa deverá ficar duas temporadas emprestado ao clube do conglomerado, com opção de compra após o período. O garoto já realizou os exames médicos na segunda-feira (13).