Aulas nas escolas da rede pública do Estado do Acre já tem data para começar; veja detalhes

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SEE) as aulas da rede pública no Acre deverão iniciar no dia 10 de fevereiro.

A renovação da matrícula é automática, no entanto, para garantir a vaga do aluno, os pais ou responsáveis devem comparecer à escola entre os dias 16 e 20 de janeiro, para realizar a confirmação.

A SEE oferta atendimento presencial na sede da secretaria, em Rio Branco, e nos núcleos dos demais municípios do estado. Além disso, está disponível o site, por meio do endereço eletrônico https://see.ac.gov.br/.

Neste momento, as escolas estão em fase de validação das matrículas, transferências online e organizações internas, informou a SEE.