As provas do concurso da Câmara Municipal de Sena Madureira serão aplicadas no próximo dia 19 de janeiro. O Instituto Unique, responsável pelo certame, divulgou nesta semana o edital de convocação para as provas objetivas, que terão horários distintos conforme os cargos em disputa.

As provas serão realizadas em três locais: Escola Dom Júlio Matiolli, Escola Instituto Santa Juliana e Escola Fontenele de Castro, todas localizadas na cidade de Sena Madureira. Os portões serão abertos 45 minutos antes do início de cada exame e fechados pontualmente às 8h45 (manhã) e 13h45 (tarde), com duração máxima de três horas. O concurso recebeu um total de 1.938 inscrições.

O Instituto Unique orienta os candidatos a comparecerem ao local da prova com, no mínimo, 30 minutos de antecedência, levando um documento oficial com foto, caneta esferográfica azul ou preta de material transparente, além do comprovante de inscrição (CDI), cuja apresentação é recomendável.

Os candidatos aos cargos de Auxiliar Legislativo – Serviços Gerais, Técnico Legislativo I – Administrativo e Analista Legislativo – Contabilidade farão as provas no período da manhã. Já os inscritos para os cargos de Analista Legislativo – Administrativo, Auxiliar Legislativo – Vigia, Técnico Legislativo II – Motorista e Técnico Legislativo III – Informática serão avaliados no período da tarde.

As oportunidades abrangem diversas áreas, com salários que variam entre R$ 1.500 e R$ 3.960, além de previsão para formação de cadastro reserva.