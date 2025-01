Barcelona goleia o Real Madrid e fatura o título da Supercopa da Espanha

O Barcelona não tomou conhecimento e goleou o Real Madrid por 5 a 2, neste domingo (12), na final da Supercopa da Espanha, sagrando-se campeão da competição. O duelo foi realizado no King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita.

Os gols da partida foram marcados por Mbappé e Rodrygo, para o Real Madrid, enquanto Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha (duas vezes) e Alejandro Balde marcaram para o Barça.

O Barcelona ainda teve o goleiro Szczęsny expulso na segunda etapa, após entrada dura no atacante Mbappe e precisou terminar o jogo com um atleta a menos.

Essa foi a terceira final da Supercopa consecutiva entre as duas equipes, com vantagem para o Barcelona, que venceu em 2022/23 e agora em 2024/25, enquanto o Real Madrid era o atual campeão vencendo na temporada 2023/24.

As equipes agora voltam suas atenções para as oitavas de final da Copa do Rei. O Barcelona recebe o Real Betis na próxima quarta-feira (15), às 17h (de Brasília), no gramado do Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha.

O Real Madrid, por sua vez, enfrenta o Celta de Vigo na quinta-feira (16), às 17h30 (de Brasília), no gramado do Santiago Bernabéu.