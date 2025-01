BBB 25: Diogo e Dona Vilma são os novos líderes da semana

No início do programa tivemos o veto, Aline e Vinícius vetaram Edilberto e Raíssa da Prova do Líder!

Os coletes serão numerados de 1 a 10. A numeração é de extrema importância, pois a primeira fase da prova é em duelos.

Entenda do Líder: Na primeira, cinco duelos entre duplas testam conhecimentos sobre mitos e prevenção da caspa. Quem aciona o botão e acerta a resposta avança, enquanto os perdedores recebem uma “chuva de caspa”. Na segunda fase, as cinco duplas finalistas realizam uma dinâmica: um jogador bombeia líquido e o outro sinaliza quando capturar a bolinha. Depois, eliminam 20 “caspas” e acionam o botão para finalizar a prova.

Vip de Diogo e Vilma: Edilberto e Raissa, João Gabriel e João Pedro e por último Maike e Gabriel