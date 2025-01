Beber muita água significa mais saúde? Novo estudo responde

A quantidade diária recomendada podem variar. Um estudo publicado pela Science pontua que o volume para consumo diário é determinado por fatores como sexo, idade, aspectos físicos, umidade do ar, temperatura e até mesmo o IDH (índice de desenvolvimento humano). Mas, em geral, a recomendação é beber 35 ml por quilo de peso. Dessa forma, uma pessoa que pesa 55 quilos, por exemplo, deve tomar pelo menos 1,9 litro diariamente e assim por diante.

Mas beber muita água vai melhorar a saúde? Pesquisadores da Universidade da Califórnia em São Francisco (UCSF), procuraram uma resposta para essa pergunta em um estudo publicado recentemente na revista científica JAMA Network Open.

“Para uma intervenção tão onipresente e simples, as evidências não eram claras e os benefícios não estavam bem estabelecidos, por isso queríamos olhar mais de perto”, diz o médico Benjamin Breyer, presidente do Departamento de Urologia da UCSF e do Departamento de Urologia da UCSF, autor sênior do estudo, em comunicado.

No trabalho, os investigadores revisaram sistematicamente os dados de ensaios clínicos randomizados anteriores que analisaram como o aumento da ingestão de água (exceto um estudo, onde a ingestão de água foi diminuída) afetou a saúde em diversos aspectos.

Em suma, beber mais água foi associado a resultados estatisticamente significativos para perder peso e evitar pedras nos rins. Outros estudos sugeriram que beber mais água proporcionava benefícios relacionados à prevenção de dores de cabeça, infecções do trato urinário e controle do diabetes, mas não alcançaram significância estatística.

Os investigadores dizem que o baixo custo e a probabilidade extremamente baixa de a água causar efeitos adversos deveriam encorajar estudos mais bem concebidos para avaliar os benefícios para a saúde sugeridos nos estudos individuais que analisaram.

“A quantidade de pesquisas rigorosas revelou-se limitada, mas em algumas áreas específicas houve um benefício estatisticamente significativo”, pontua Breyer. “Até onde sabemos, este é o primeiro estudo que avalia amplamente os benefícios do consumo de água nos resultados clínicos.

“Sabemos que a desidratação é prejudicial, principalmente em alguém com histórico de cálculos renais ou infecções urinárias. Por outro lado, alguém que às vezes sofre de micção frequente pode se beneficiar bebendo menos. Não existe uma abordagem única para o consumo de água.

Confira abaixo as evidências encontradas sobre cada tema.

Perda de peso

Em três estudos, adultos com sobrepeso e obesidade que deveriam beber 1,5 litro de água por dia antes das refeições por um período de 12 semanas a 12 meses tiveram maior perda de peso em comparação com aqueles nos grupos de controle, que não passaram pela intervenção. Num quarto estudo com 38 participantes, no entanto, beber 2 litros de água por dia não foi associado à mudança de peso durante um período de seis meses. Este estudo se diferenciou dos outros três porque alguns de seus participantes eram adolescentes.

Glicemia em jejum

A glicemia em jejum se refere ao nível da glicose na circulação sanguínea pela manhã, antes de uma pessoa se alimentar. Esse é um marcador importante para o diagnóstico de condições como pré-diabetes e diabetes.

Em um estudo com 40 diabéticos tipo 2 diagnosticados nos últimos cinco anos, os participantes beberam 250 ml de água antes do café da manhã, 500 ml antes do almoço e 250 ml antes do jantar durante oito semanas. Os resultados mostraram uma diferença significativa nos níveis de glicemia em jejum (–32,6 mg/dL) quando comparado com o grupo controle (5,3 mg/dL), que não passou por essa intervenção.

Embora seja uma grande queda na glicemia em jejum, os pesquisadores afirmam que não está claro no estudo se a redução ocorreu devido à hemodiluição; literalmente, diluindo o sangue. Além disso, como a ingestão de água ocorreu antes das refeições, os benefícios observados podem ter sido resultado da diminuição da ingestão alimentar ou da perda de peso (o que ocorreu no grupo de tratamento).

Em contraste, outro estudo com 60 participantes descobriu que beber 550 ml de água duas horas depois de acordar e 550 ml antes de dormir durante 12 semanas aumentou os níveis de glicose no sangue em jejum em cerca de 0,6 mg/dL. Este estudo envolveu participantes adultos que não estavam recebendo medicação e/ou modificação de estilo de vida para diabetes.

Dor de cabeça

Dois estudos que avaliaram o efeito do aumento da ingestão de água em 1,5 litro por dia durante três meses em pacientes com dores de cabeça recorrentes produziram resultados conflitantes. Um, que recrutou 102 adultos, descobriu que a intervenção estava associada à melhoria da pontuação de Qualidade de Vida Específica da Enxaqueca (MSQL) dos participantes em 4,5 pontos e ao relato de menos dias com dor de cabeça pelo menos moderada; no entanto, as descobertas não foram estatisticamente significativas. Além disso, apenas 21% dos participantes do grupo de intervenção completaram o ensaio.

Outro estudo utilizou a mesma intervenção em adultos com enxaqueca ou cefaleia tensional, e o efeito não foi estatisticamente significativo no MSQL, no uso de medicamentos, no número de episódios, na intensidade média da cefaleia ou nas horas de cefaleia. Embora o tamanho da amostra para esse estudo tenha sido baixo, 18 participantes.

Infecção do trato urinário e bexiga hiperativa

Em um estudo randomizado, 140 mulheres na pré-menopausa com infecção do trato urinário recorrentes que normalmente bebiam menos de 1,5 litro de líquido por dia aumentaram sua ingestão de água em 1,5 litro por dia. Neste caso, o aumento da ingestão de água foi associado a um menor número médio de episódios de infecção urinária durante um período de 12 meses, bem como a menos tratamentos com antibióticos e a mais tempo entre os episódios.

Outro estudo investigou se o aumento da ingestão de água alterava as bactérias patogênicas encontradas no trato urinário. Quatorze mulheres que bebiam bebendo menos de 1,5 litro de água por dia na pré-menopausa aumentaram sua ingestão diária de água para 1,9 l, mas não houve diferença nas bactérias. Um terceiro estudo randomizou 24 adultos com bexiga hiperativa, que produz uma vontade repentina e incontrolável de urinar, e examinou o efeito do aumento ou diminuição da ingestão de líquidos nos sintomas. A diminuição da ingestão de líquidos em 25% foi associada à redução da frequência urinária, à urgência em urinar e à micção noturna frequente.

Pedras nos rins

Por muito tempo, as pessoas propensas a ter pedras nos rins foram incentivadas a beber muita água para evitá-las ou ajudar a eliminá-las. Os pesquisadores analisaram dois estudos que examinaram a associação entre o aumento da ingestão de água e o risco de cálculos renais. Um estudo com adultos saudáveis ​​com idades entre 25 e 50 anos comparou o consumo de 2 l de água adicional por dia com um grupo de controle e descobriu que o risco de formação de cálculos renais diminuiu no grupo de tratamento e aumentou no grupo de controle.