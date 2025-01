O prefeito Tião Bocalom convocou coletiva de imprensa, na manhã deste sábado (4), para falar sobre o seu novo secretariado.

A lista, com o então suposto secretariado foi vazada no fim da tarde de sexta-feira (3), sendo confirmada pouco tempo depois, através de publicação no Diário Oficial, ainda na noite de sexta-feira.

A coletiva aconteceu no auditório da prefeitura e contou com a presença de quase todos os secretários da nova gestão municipal.

“Nós queremos uma equipe preparada, mas sem muitas mudanças, estamos apresentando parte das nomeações e devagarzinho vamos fazendo, não tenho pressa, não quero fazer as coisas de qualquer jeito”, destacou.

O prefeito disse estar contente com a atuação da equipe em sua primeira gestão e afirmou que planeja continuar o bom caminho traçado até o momento durante o primeiro, em seu segundo mandato.

“Eu estou feliz, sabe, nós mudamos a forma de cuidar do dia a dia e quero continuar assim. Espero que Deus e que cada um de vocês continue cuidando muito bem do seu trabalho, para servirmos Rio Branco”, disse o prefeito.

Em mensagem direcionada à sua equipe, o prefeito afirmou que espera deles seriedade e comprometimento para que todos, como conjunto, entreguem o melhor serviço possível para a população.

“Quero dizer que na minha parte, eu vou continuar servindo do mesmo jeito que eu fiz esses quatro anos aqui, do mesmo jeito que eu fiz os meus três mandatos em Acrelândia, eu quero continuar fazendo a mesma coisa, e peço a cada um que sigam o mesmo caminho, a gente já trilhou até agora, e estamos melhorando mais ainda, porque a gente tem que melhorar cada dia, nós não estamos prontos, nós estamos nos preparando todos os dias, então eu peço a cada um que trate a coisa pública com muita seriedade, não deixem que nada de errado aconteça”, enfatizou.

Confira abaixo o documento com todas as nomeações e o momento da posse de cada secretário: