Bocalom nomeia dois novos secretários para o segundo mandato; veja os nomes e cargos

O prefeito Tião Bocalom já começou a nomear os primeiros integrantes da sua equipe para o segundo mandato.

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (3) foram nomeados o secretário municipal da Casa Civil, Valtim José, e o secretário especial de Assuntos Jurídicos e Atos Oficiais (Sejur), Jorge Eduardo Bezerra de Souza.

A Sejur é a nova secretaria criada pelo prefeito, que será responsável pela assessoria jurídica e pela coordenação das atividades legislativas, incluindo a revisão de atos normativos e o acompanhamento das sanções e vetos de projetos de lei.

Em entrevista concedida ao ContilNet na última semana do ano, o prefeito afirmou que, no início de janeiro, nomearia apenas algumas pessoas para cuidar das pastas principais. A decisão que vai oficializar os secretários do próximo mandato só será tomada quando Bocalom retornar das férias, a partir do dia 20 de janeiro.