Bolo envenenado no RS: briga de 20 anos entre sogra e nora pode ter motivado crime

Uma briga familiar que perdura por 20 anos pode ser o que motivou o envenenamento de um bolo em Torres, no Rio Grande do Sul, que deixou três pessoas mortas. Deise Moura dos Anjos, a principal suspeita, tinha um problema com a sogra, Zeli dos Anjos, que foi quem fez o bolo.

Em amostras de urina e estômago das vítimas fatais, foram encontradas grandes quantidades de arsênio. Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, a substância tóxica foi misturada na farinha do bolo.

Nas vítimas, a menor quantidade de arsênio encontrada era 80 vezes maior que o limite de contaminação, enquanto a maior era um valor 350 vezes superior. Já no bolo, a quantidade da substância na farinha era 2,7 mil vezes maior do que o limite aceitável.

Ainda não se sabe, no entanto, quem era o alvo da suspeita e como o arsênio foi colocado na farinha. Neuza Denize Silva dos Anjos, de 65 anos, Tatiana Denize Silva dos Anjos, de 47, e Maida Berenice Flores da Silva, de 59, morreram.

Zeli dos Anjos, a mulher que fez o bolo, segue internada na Unidade de Terapia Intensiva. Deise Moura dos Anjos segue presa.

Vale lembrar que o ex-marido de Zeli morreu em setembro vítima de intoxicação alimentar. A polícia aguarda o resultado da exumação do corpo para verificar se há conexão entre as mortes.

*Com informações da CNN