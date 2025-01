Bolsa Família 2025: pagamentos de janeiro começam nesta segunda-feira; veja

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta segunda-feira (20) a parcela de janeiro do novo Bolsa Família. O benefício garante o repasse de, no mínimo, R$ 600 por família inscrita.

Os valores serão disponibilizados de maneira escalonada conforme último dígito do NIS, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Em janeiro, também há valores adicionais de R$ 150 por criança de até 6 anos, R$ 50 por gestante e por crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, e R$ 50 por bebê de até seis meses.

Além do benefício integral, cerca de 2,8 milhões de famílias estão na regra de proteção em janeiro. A regra permite que famílias cujos membros consigam emprego e melhorem a renda recebam 50% do benefício a que teriam direito por até dois anos, desde que cada integrante receba o equivalente a até meio salário mínimo.

Neste mês não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias cadastradas no CadÚnico. Como o benefício só é pago a cada dois meses, o pagamento voltará em fevereiro.

Para ingressar no programa é necessário ter uma renda de, no máximo, R$ 218 mensais para cada integrante da família que vive na mesma casa, além de estar inscrito no Cadastro Único. O cadastramento é feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios.

Os beneficiários do Rio Grande do Sul, que moram em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública, recebem o pagamento nesta segunda, independentemente do NIS.

De acordo com o calendário, os benefícios serão pagos sempre nos últimos 10 dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, que começa a distribuição no dia 10 e se encerra antes do Natal.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em janeiro de 2025:

Dia 20: NIS final 1

Dia 21: NIS final 2

Dia 22: NIS final 3

Dia 23: NIS final 4

Dia 24: NIS final 5

Dia 27: NIS final 6

Dia 28: NIS final 7

Dia 29: NIS final 8

Dia 30: NIS final 9

Dia 31: NIS final 0

Calendário de pagamento do Bolsa Família ao longo de 2025: