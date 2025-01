Bolsonaro autorizou, em acordo de 2021, brasileiros serem algemados em deportação

O governo do ex-presidente Jair Bolsonaro foi informado, em 2021, pelo governo dos EUA que as autoridades americanas utilizariam algemas nos deportados brasileiros durante os voos de deportação. Havia um compromisso de que as algemas seriam retiradas assim que a aeronave pousasse em solo brasileiro.

O jornal Folha de S. Paulo teve acesso à troca de notas diplomáticas entre o governo Jair Bolsonaro e as autoridades americanas, que enfatizaram que se reservavam o direito de algemar os deportados, afirmando que esse é o procedimento padrão nesses casos.

Em nota emitida no dia 21 de setembro de 2021, o governo Bolsonaro declarou que “os cidadãos deportados não serão submetidos ao uso de algemas e correntes, ressalvados os casos de extrema necessidade.”

Entretanto, nos documentos diplomáticos acessados pela Folha, o governo americano, à época comandado por Joe Biden, deixou claro que os voos de deportação “sempre configuram extrema necessidade” e que, por essa razão, o uso de algemas e correntes é considerado um procedimento padrão. Então, ficou acordado entre os governos que os passageiros permaneceriam algemados até a parada no Panamá.

Brasil pedirá explicações dos EUA sobre tratamento ‘degradante’ a deportados

O governo brasileiro, por meio do Ministério das Relações Exteriores, afirmou que vai pedir explicações ao governo de Donald Trump sobre “tratamento degradante” dado aos brasileiros deportados dos Estados Unidos.

Neste sábado (25), o governo demonstrou indignação com o fato dos migrantes terem sido algemados e acorrentados durante o voo de deportação. Ao saber da situação quando o avião chegou a Manaus (AM), o presidente Lula (PT) exigiu a retirada imediata das algemas e correntes. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que o uso dos objetos era um “flagrante desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros”.

Já neste domingo (26), o Itamaraty publicou uma nota repudiando o ocorrido. O ministério afirma que “reuniu informações detalhadas sobre o tratamento degradante dispensado aos brasileiros e brasileiras algemados, nos pés e mãos”. A pasta ainda afirma que o uso indiscriminado de algemas e correntes “viola os termos de acordo com os EUA, que prevê o tratamento digno, respeitoso e humano dos repatriados”.

As autoridades brasileiras não autorizaram o seguimento do voo fretado para Belo Horizonte na noite de sexta-feira, em função do uso das algemas e correntes, do mau estado da aeronave, com sistema de ar condicionado em pane, entre outros problemas, e da revolta dos 88 nacionais a bordo pelo tratamento indigno recebido. O grupo pernoitou em Manaus e embarcou na tarde de ontem em voo da Força Aérea Brasileira até a capital mineira.

O governo também acrescentou que “considera inaceitável que as condições acordadas com o governo norte-americano não sejam respeitadas”.

“O Ministério das Relações Exteriores vai encaminhar pedido de esclarecimento ao governo norte-americano e segue atento às mudanças nas políticas migratórias naquele país, de modo a garantir a proteção, segurança e dignidade dos brasileiros ali residentes”, finaliza a nota.

Brasileiros relatam agressões durante voo de deportação

A ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, viajou até Confins (MG) para receber os brasileiros deportados dos Estados Unidos pelo governo de Donald Trump neste sábado (25). A ministra afirma que recebeu uma série de denúncias de agressões e maus-tratos “muito graves” pelos agentes dos EUA durante o voo de deportação.

Chegando ao Brasil, eles relataram que foram agredidos e colocados em situações precárias dentro da aeronave. O brasileiro Carlos Vinícius Jesus, de 29 anos, afirmou que os agentes norte-americanos queriam “matá-los”.

“Nós que nos rebelamos contra eles, porque eles iriam nos matar. O avião parou três vezes, lá em Luisiana (EUA), no Panamá e Manaus. Nós que paramos o avião, senão ia cair tudo”, disse Carlos à imprensa.

“Foi terrível, vim preso nos braços, nas pernas e na cintura, eles não respeitaram a gente. Bateram em nós. Disseram que iam deixar derrubar o avião e que o nosso governo não era de nada”, acrescentou o brasileiro ao G1.

Vitor Gustavo, de 21 anos, relatou que os agentes dos EUA bateram nos deportados por conta do calor. “Eles bateram na gente porque a gente tava com calor e a gente não queria ficar preso no avião mais”. A aeronave apresentou problemas técnicos em relação ao ar-condicionado.

‘Um inferno’

A brasileira Sandra Souza, 36, definiu o voo de deportação como um “inferno”. “Foi um inferno, uma tortura. Desde que a gente saiu de Luisiana, deu para perceber que o avião estava com algum problema. Mesmo assim, eles forçaram. Acho que foi uma falta de compromisso deles”, contou.

O vigilante Jeferson Maia também relatou ao Metrópoles que os brasileiros ficaram mais de 50 horas acorrentados e não podiam nem ir ao banheiro sem privacidade. Além disso, crianças estavam chorando devido ao calor. Ele ainda conta que, ao pedir, junto a outros brasileiros, para sair devido aos problemas da aeronave, ele foi enforcado por um dos agentes.

Aeliton Cândido conta que os agentes também não deixavam os brasileiros beberem água ou comer e que, quando alguém tentava, era agredido. Ele chegou a mostrar dois ferimentos, um no pescoço e um na perna. “Foi na marra que conseguimos vencer essa batalha com ajuda do governo [brasileiro] e da Polícia Federal”, disse.

Luis Fernando Caetano contou que não foi agredido, mas viu pelo menos quatro pessoas sofrerem agressão dos agentes. “Estavam ‘tudo algemado’. Os caras meteram o porrete sem dó. Desumano”, contou. Ele relatou que viu pessoas sendo chutadas e jogadas no chão.