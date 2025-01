Bradesco fora do ar? Usuários relatam instabilidade no aplicativo nesta segunda-feira

Clientes do Bradesco relataram instabilidades no aplicativo do banco nesta segunda-feira (6). Correntistas não conseguem acessar serviços de Pix, pagamentos e nem acessar ao saldo. Pelo site Downdetector, as reclamações começaram por volta de 10h.

As principais reclamações são com o aplicativo para pessoas físicas, Pix e Bradesco Net Empresa. Ao abrir o aplicativo, há uma mensagem informando que não é possível acessar ao app.

“Estamos trabalhando para resolver”, diz a mensagem, que indica meios para realizar serviços bancários sem o aplicativo. Pelas redes sociais, usuários reclamaram que não conseguem acessar ao aplicativo, nem para pagar contas.

“Justo quando preciso pagar uma conta, o banco do Bradesco inventa de ficar fora do ar”, escreveu uma internauta. “Semana de pagamento e o app do Bradesco já cai”, comentou outro.