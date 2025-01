Brasileiro que tentava ser jogador de futebol em Portugal morre afogado

O brasileiro Gabriel Cunha, que vivia em Portugal há três anos, morreu afogado no rio Mondego, em Coimbra, nesta sexta-feira (17). Segundo o Jornal de Notícias, Gabriel estava fugindo da polícia, que realizava um patrulhamento.

O jovem, que era suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e já havia sido detido anteriormente, correu cerca de 500 metros antes de cair no rio. Ele, que estava prestes a se tornar pai, foi resgatado por mergulhadores após submergir.

A namorada de Gabriel, que está grávida, contestou a versão de que ele teria se jogado no rio. “Ele nem sabia nadar. Se tivesse algo que o comprometesse, jogaria fora, nunca se atiraria ao rio”, disse ao Jornal de Notícias. Testemunhas relataram que Gabriel chegou a nadar alguns metros antes de afundar e desaparecer na água.

A família do jovem também questionou a narrativa policial. Erika Dantas, identificada como tia de Gabriel, afirmou ao jornal A Tarde que ele foi agredido por policiais e atingido por balas de borracha, o que teria causado sua queda no rio. O caso está sendo investigado, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal para exames. Gabriel havia se mudado para Portugal com o sonho de jogar futebol profissionalmente.