Briga de casal termina com marido esfaqueado no PS e esposa conduzida à delegacia em Rio Branco

Cleiton Marques Martins, de 37 anos, foi ferido com golpes de faca na noite deste sábado (11), nas proximidades da Escola Frei Thiago, dentro de uma residência localizada na Travessa São Paulo, no bairro da Pista, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Na mesma ocorrência, Maria Ociclene Leitão Mendes, de 42 anos, esposa da vítima, foi levada à delegacia com a filha de 4 anos no colo.

De acordo com informações da polícia, Cleiton e Ociclene passaram o dia inteiro brigando, conforme relatos de vizinhos. Ociclene afirmou que a discussão começou porque a filha do casal, de 4 anos, estava doente, e o marido, que passou o dia consumindo bebidas alcoólicas, recusou-se a levar a criança para atendimento médico. Durante a discussão, Cleiton, após xingá-la, teria dito: “Olha, vagabunda, tu não vale nada. Eu quem pago as coisas aqui, eu tenho direito de fazer o que quiser dentro de casa.” Em seguida, ele começou a agredi-la fisicamente. Para se defender, Ociclene pegou uma faca tipo peixeira e desferiu cinco golpes contra o marido: um atingiu a boca, outro as costas, um o ombro direito, outro o ombro esquerdo e o último a mão. Após o ocorrido, ela permaneceu no local.

Vizinhos socorreram a vítima e acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada para realizar os primeiros socorros. Após estabilizarem Cleiton, os socorristas o encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco, onde ele permanece em estado estável.

Policiais militares do 1º Batalhão estiveram no local e efetuaram a prisão em flagrante de Ociclene. Ela foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi registrado o boletim de ocorrência. Em sua declaração aos policiais, Ociclene afirmou ser vítima de agressões constantes por parte do companheiro. Segundo a PM, ela foi qualificada no boletim como vítima.

Cerca de uma hora depois, Cleiton recebeu alta médica e foi levado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), responsável pelas investigações e por ouvir ambas as partes envolvidas.

A filha do casal, que inicialmente foi levada à delegacia com a mãe, foi entregue ao irmão mais velho, que assumiu a responsabilidade pela criança até que a mãe retorne para casa.

Ainda segundo a polícia, Ociclene sofre agressões físicas e psicológicas constantes. Ela havia solicitado uma medida protetiva contra Cleiton em 2024, mas retirou a decisão judicial após promessas de mudança feitas pelo marido.