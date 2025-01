Briga entre pastores termina com uma família presa e outra socorrida pelo Samu em Rio Branco

O pastor evangélico Emilson Leandro da Silva, de 47 anos, foi preso, e seu filho, menor de 17 anos, apreendido, acusados de agressão física contra o também pastor Evanildo Leandro da Silva, de 54 anos, Rosyane Cristiana dos Santos, de 48 anos, e Érica Cristina Santos Silva, de 33 anos. O caso aconteceu na noite deste domingo (6), na Rua Ayrton Senna, no bairro Ayrton Senna, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de familiares dos envolvidos, a rixa seria entre Emilson, que é pastor evangélico, e Evanildo, também pastor evangélico e irmão do acusado. De acordo com os relatos, as desavenças entre os dois não são recentes. Emilson não aceita que a família de Evanildo passe por dentro do terreno dele para chegar à sua casa.

Na noite do ocorrido, Evanildo havia terminado o culto, fechado a igreja e estava caminhando para casa quando foi abordado por Emilson, que reclamava da passagem pelo seu quintal. Durante a discussão, Emilson teria empurrado o irmão. Rosyane, esposa de Evanildo, correu para ajudar o marido, e a filha do casal, Érica, também interveio ao ver o adolescente, filho de Emilson, supostamente agredindo Rosyane.

Emilson teria deliberadamente soltado seu cachorro, que atacou Érica, Rosyane e Evanildo. Para conter o animal, Evanildo agarrou o cachorro pelo pescoço, mesmo sendo mordido no peito. As duas mulheres auxiliaram Evanildo, golpeando o animal com uma ripa, até que ele soltasse as vítimas e fugisse.

A Polícia Militar foi acionada e enviou três viaturas para o local, a fim de controlar a confusão generalizada entre os familiares. Emilson e o filho adolescente foram detidos, acusados de agressão física e lesão corporal, já que Evanildo e as duas mulheres apresentavam ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado e enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros às vítimas. Evanildo, Érica e Rosyane foram atendidos e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral. Após receberem alta médica, eles foram levados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde prestaram depoimento ao delegado de plantão.

O adolescente de 17 anos foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, juntamente com uma das vítimas, para serem ouvidos pela equipe responsável.