Bruna Lombardi posta foto de biquíni aos 72 anos e arranca aplausos nas redes; vídeo

“Amados, que a gente continue, com toda proteção divina, fazendo aquilo que acha certo. Porque fazer o bem pra alguém, faz bem pra gente também. Um beijo imenso”, afirmou a atriz após ser mordida por um cachorro na praia.

Na passagem do ano, Bruna foi à praia e compartilhou fotos e vídeos em que aparece não só de biquíni, como também de saída de praia. E deixou uma mensagem inspiradora:

A artista disse que o marido Carlos Alberto Riccelli deu uma bronca nela. “Levei muita bronca dos amigos e do Ri pela loucura de me meter numa briga dessas, onde eu poderia ter sido bem machucada”, contou.

“No meio de uma briga de cinco cachorros, para tentar salvar um deles que foi atacado pelos outros, consegui, salvei o bichinho, levei uma mordida no rosto porque ele ainda estava muito nervoso, querendo se defender. Mas não foi nada grave”, escreveu.

Tem sempre um anjo

Bruna disse que agiu por instinto e que não se arrepende:

“A gente faz as coisas por instinto, se joga naquilo que acha certo e nem pensa nas consequências”:

E agradeceu: “Mas sempre tem um anjo perto, desses que sabe que numa hora emergencial, ele também tem que correr e se jogar pra nos salvar”.

Vontade de seguir adiante

Em um vídeo, compartilhado nesta semana, Bruna Lombardi disse que recebe muitas mensagens de pessoas que reclamam da falta de energia e de vontade de seguir adiante.

Para a atriz, essa energia vem do movimento do corpo, do desejo de fazer o bem e daquilo que se considera correto.

Excelente forma

Lindíssima como sempre, Bruna Lombardi arrancou elogios, aplausos e até suspiros na internet, após a postagem de fim de ano de biquíni.

“Por isso te admiro ainda mais. Linda e muito humana”, afirmou um fã.

“Linda como uma sereia! Parabéns pela sua coragem! Deus te abençoe, proteja, ilumine seus caminhos. Sempre sua fã”, reagiu outro admirador.

“Muito linda e iluminada! De um coração gigante em defesa dos bichinhos! Maravilhosa. Sou fã”, comentou uma seguidora.

Defensora dos animais e da vida saudável, Bruna Lombardi dá dicas e sugestões sobre como manter a energia em alta. – Foto: @brunalombardi

Em um vídeo, Bruna Lombardi diz de onde tira tanta energia: