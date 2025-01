Bryan Johnson, bilionário que “não quer morrer”, vira filme na Netflix

Bryan Johnson, empresário americano conhecido por buscar a “juventude eterna”, ganhou um documentário da Netflix. Nomeada O Homem que Quer Viver Para Sempre, a produção foi lançada na plataforma de streaming nesta quarta-feira (1º/1).

“Neste documentário, Bryan Johnson põe o corpo e a fortuna em risco ao desafiar o envelhecimento e tentar estender seu tempo de vida além de todos os limites conhecidos”, anuncia a sinopse da trama.

Além de uma dieta vegana restrita – que não permite mais do que 2.000 calorias diárias e exclui totalmente álcool e açúcares –, o bilionário de 46 anos também utiliza diversos métodos controversos em busca da vitalidade de alguém de 18 anos.

Bryan Johnson/ Instagram

Entre as práticas de Bryan Johnson para alcançar a juventude, está a terapia com luz infravermelha e a ingestão de mais de 100 comprimidos por dia. O biohacker criou uma clínica na própria casa para fazer esses tratamentos e investe aproximadamente R$ 10 milhões por ano na saúde.

Os hábitos de Bryan chamam muita atenção nas redes sociais, especialmente os mais inusitados.

Um dos métodos mais polêmicos que o empresário compartilhou foi a transfusão do plasma sanguíneo do filho adolescente, Talmage, que participa do documentário. Após diversas críticas e indagações acerca da eficácia e segurança do procedimento, Bryan decidiu parar com esse tratamento.

Em vídeo publicado no Instagram, o controverso empresário afirmou que não teve nenhum tipo de controle criativo da produção. “Você pode contar a história que quiser”, disse ele. “Nem tudo é bonito. Há muitas acusações. Há muitas críticas. Tem de tudo um pouco. E eu estou em plena exibição”, acrescentou. Assista aqui.

Na publicação, Bryan Johnson acrescentou que ele publica os biomarcadores para que as pessoas saibam como tudo acontece. “Quando meu rosto explode, nós o compartilhamos. Então, acho que gosto muito de viver a vida de uma forma que as coisas sejam transparentes. Tenho certeza de que haverá muitas coisas que não estou esperando”, explicou.