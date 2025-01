Caminhão pega fogo e é consumido rapidamente pelas chamas na BR-364

Um caminhão pegou fogo no início da tarde desta segunda-feira (20), na BR-364, próximo ao município de Sena Madureira, no interior do Acre. Um vídeo do momento foi enviado com exclusividade para a redação do ContilNet.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU) foi acionada e chegou ao local para atendimento. Nenhuma das pessoas que estavam no veículo ficaram feridas. A parte traseira do caminhão foi consumida rapidamente pelas chamas em poucos minutos.

Não foi destacado o motivo que ocasionou o incidente que preocupou os motoristas e pedestres que passavam no local próximo a ponte do Rio Iaco.

Veja o vídeo: