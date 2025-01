Camisas do Vasco e do Botafogo são eleitas entre as mais belas de 2024; veja lista

Item já histórico para os torcedores do Alvinegro carioca pelas conquistas dos títulos da Libertadores e do Brasileirão, o uniforme principal do Botafogo também foi selecionado entre os mais belos do ano, na sétima posição. Apresentado em maio, a camisa foi batizada como “Honrar o passado”, com linhas em zigue-zague entre as faixas brancas e pretas, em referência ao tecido usado nos anos 50 e 60. E com um branco menos claro (“off-white”), também lembrando a tonalidade das peças mais antigas. Outro destaque foi a gola frisada em V, com o preto e branco correndo juntos, com a ponta sobreposta.