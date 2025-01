Campanha de vacinação contra gripe no Acre termina nesta sexta; veja como e onde participar

A Campanha de Vacinação do Ministério da Saúde foi prorrogada no Acre até esta sexta-feira (31). Em Rio Branco, para incentivar a população a participar da ação, estão sendo disponibilizo o serviço nos shoppings, supermercados e no terminal Urbano no Centro da cidade.

A vacina utilizada é a trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil, e é recomendada para todos a partir dos 6 meses de idade.

A iniciativa considera a situação epidemiológica local, os estoques disponíveis e as estratégias definidas pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. No Acre, 149.193 doses foram aplicadas até o momento, o que representa 33% da população alvo.

A Secretaria de Estado de Saúde pede que a população participe da campanha, principalmente do grupo prioritário, necessário levar pelo menos um documento de identificação.

Veja os pontos de vacinação na capital acreana: