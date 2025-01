Cantora Keila Diniz realiza show em Rio Branco para lançar “Lua”, o albúm de sua autoria

A cantora e compositora Keilah Diniz realizará, em Rio Branco, o show de lançamento do álbum “Lua”, sua mais recente obra musical, contendo nove canções de sua autoria, gravadas em janeiro de 2024.

O álbum foi integralmente produzido no RB Studio, em Rio Branco, sob a direção musical e produção do maestro James Fernandes, com a participação de vários músicos acreanos, entre eles Nilton Bararu, João Veras e João Gabriel. A mixagem e a masterização ocorreram em Brasília.

Keilah Diniz, goiana de nascimento e cidadã acreana, possui uma carreira artística consolidada desde os primeiros passos nos festivais de MPB, quando iniciou sua trajetória. Ao longo dos anos, apresentou-se em shows individuais e coletivos tanto no Brasil quanto no exterior.

“A consciência ambiental sempre foi uma preocupação de Keilah Diniz. No trabalho que desenvolve, a artista mostra reverência à natureza e engajamento às manifestações culturais e movimentos sociais da Amazônia e do País.”

— Irlam Rocha, Correio Braziliense.

A obra musical de Keilah explora estilos e temas variados, com destaque para composições que retratam a realidade amazônica, os povos da floresta, os rios, as manifestações da cultura popular e religiosa, o cerrado, a natureza viva e as emoções românticas.

Por sua contribuição à música e ao engajamento social, foi laureada com o Prêmio Chico Mendes, na categoria Arte e Cultura, concedido pelo Ministério do Meio Ambiente. Entre 2010 e 2012, também atuou como representante do Ministério da Cultura para os estados do Acre e Rondônia.

Em outubro de 2013, participou do Festival Internacional de Música na cidade de Montreux e realizou um show individual em Genebra, Suíça.

Sua discografia inclui os álbuns Amazônia… a Deus, Cores da Mata, Dons e Lua.

“Não se pode deixar de criar

quando a alma clama pelas palavras

e pelos sons que as embalam.”

Essa declaração poética de Keilah Diniz sintetiza a essência de sua produção musical: uma expressão genuína e pulsante de criatividade. É a junção de seus “dons” que se revela em Lua, um trabalho que reflete as diferentes fases e nuances de sua inspiração artística.

Serviço

O show Lua será realizado no dia 18 de janeiro de 2025, às 19h, no Teatro de Arena do Sesc – Centro, em Rio Branco.

A banda será formada por James Fernandes, Nilton Bararu e João Gabriel, com participações especiais de convidados.