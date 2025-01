Caso Fabrício: acusado envia carta à justiça, diz que está preso injustamente e aponta ‘culpado’

O caso do menino Fabrício Costa, que desapareceu em 2010, após ser visto no Terminal Urbano de Rio Branco, chocou a população. Até hoje, não se sabe onde está o corpo do pequeno.

Um dos acusados pela morte do menino, Edivaldo Lete de Oliveira, detento da Unidade Penitenciária Antônio Amaro, escreveu uma carta às autoridades pedindo justiça. Ele cumpre pena há mais de 12 anos. O irmão dele, Leonardo Leite de Oliveira, também foi condenado a uma pena de 30 anos de prisão em regime fechado, pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e corrupção de menor.

Edilvado diz que foi usado como “bode expiatório” e acusa o verdadeiro culpado de estar em liberdade.

“Enquanto eu luto por um crime que não cometi, o verdadeiro culpado está solto. Preciso que a justiça seja feita e que o verdadeiro responsável responda pelo seu crime”, escreveu. Oliveira também pediu atenção dos Poderes Judiciário e Legislativo, além de organizações de direitos humanos, para que revisem sua condenação.

O suspeito também afirma que não tem recursos para contratar um advogado e solicita apoio da Defensoria Pública do Estado (DPE) para rever o caso.

VEJA A CARTA NA ÍNTEGRA: