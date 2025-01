Castanha-do-Brasil: Acre exportou mais de 9 milhões de dólares entre janeiro a novembro de 2024

De acordo com dados do Sistema Oficial para Extração das Estatísticas do Comércio Exterior Brasileiro de Bens, as exportações de castanha-do-Brasil somaram mais de US$ 9 milhões entre os meses de janeiro a novembro de 2024 no Acre.

O valor equivale a R$ 55,4 milhões, segundo a conversão do Banco Central do Brasil. A plataforma destaca ainda que os estados da região Norte, Amazonas, Pará e Rondônia também estão na lista dos exportadores do produto

No Acre, o valor das exportações de castanha-do-Brasil totalizou a quantia de US$ 9.688.297 entre os 11 meses de 2024. O total descrito na plataforma em US$ FOB – abreviação para livre a bordo, em dólares, não leva em consideração os custos de seguro e frete envolvidos, que ficam a cargo do comprador.

O mês que mais houve maior faturamento no estado acreano ocorreu em julho, com mais de US$ 1,2 milhões, sendo US$ 727.063 em castanha com casca e US$ 475.010 em castanha sem casca. Junho também teve bons resultados com mais de US$ 1 milhão, assim como em fevereiro, com US$ 918,484 mil.

O total de quilogramas somam mais de 4,5 mil toneladas de castanhas exportadas, com e sem cascas. Em fevereiro foi o período que mais exportou por peso, com mais de 660 toneladas, e abril teve 588.910 kg.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Acre segue entre os maiores produtores do país, conforme dados da Pesquisa do Extrativismo Vegetal e da Silvicultura (PEVS).