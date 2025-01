O pedido de casamento é um momento especial para a maioria dos casais, mas alguns ganham um toque especial devido a sua inventividade. Um desses casais, que tiveram a situação marcada para sempre, é composto pelo cearense Jonas Braga e pela acreana Luana Melo.

Mas antes do pedido de casamento, vem o começo do namoro. O agora noivo comenta que tudo começou quando ambos trabalharam durante a eleição de 2022, ele como motorista da Justiça eleitoral, enquanto ela era gerente da zona eleitoral onde Braga trabalhava.

Através de um “meme” publicado no WhatsApp, Luana fez o primeiro contato, o que levou a um encontro no dia 6 de outubro de 2022. O namoro começou oficialmente em 11 de junho de 2023.

Com mais de um ano de namoro, o casal decidiu fazer uma viagem ao nordeste do país, para visitar a cidade natal de Braga e algumas praias em estados próximos, e então ele teve a ideia de realizar o pedido durante um mergulho.

“Ela diz que não desconfiava, mas acho que ela sabia sim. O pedido foi debaixo d’água, ‘a la uma sereia’. Tive várias ideias, a que me surgiu mais forte foi de paraquedas mas ela não topou saltar de forma nenhuma”, brincou ele.

Luana Melo conta que, apesar de desconfiar, quando partiram para a viagem, ela não esperava que fosse acontecer durante as férias. “Sim, eu esperava! Fiquei tão ansiosa que até procurei por uma aliança ou algum sinal nas malas, mas ele não deu nenhuma pista. No início da viagem, estava confiante, mas depois, sem indícios, pensei que não iria mais acontecer. Acabei deixando pra lá”, revelou ela.

O noivo disse que ainda que já estava pensando no pedido há algum tempo. “Tinha coisas que eu só fui saber que seria possível quando cheguei para mergulho, achei que não ia dar para trocar as alianças embaixo d’água por exemplo, mas soube no momento que daria”, explicou.

“Meu planejamento foi uns 2 dias: encomendei as alianças, falei com o pessoal do mergulho e depois da fotografia, já reservando o que era necessário e combinando o que era possível” completou.

A surpresa funcionou e deixou a noiva emocionada com a surpresa. ” Eu nunca imaginei viver algo tão especial assim. Hoje, eu me sinto como se estivesse vivendo um sonho. Aprendi que, às vezes, só precisamos nos permitir, confiar no tempo e viver intensamente, porque na hora certa tudo acontece. E o pedido foi exatamente assim: perfeito no tempo dele e cheio de amor”.

Sobre os próximos passos, Melo revelou que o casamento está planejado para os meses de maio ou junho de 2026, em uma praia, com a lua de mel acontecendo durante a copa do mundo de futebol, do mesmo ano, que vai ser sediada no México, Canadá e Estados Unidos.

Confira o momento: