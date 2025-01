Centro socioeducativo Purus inicia visitas a órgãos de apoio para fortalecer rede de atendimento e colaboração

A Direção do Centro Socioeducativo Purus, em parceria com sua equipe técnica, iniciou uma série de visitas aos órgãos responsáveis pela rede de apoio socioeducativa. O objetivo é fortalecer laços institucionais, apresentar os profissionais que integram a equipe técnica e conhecer de perto a nova gestão e as iniciativas que estão sendo desenvolvidas.

As visitas ocorreram nos dias 21 e 22 de janeiro e incluíram encontros com a Secretaria de Assistência Social, CREAS, CRAS, CAPS e o Conselho Tutelar.

Durante essas reuniões, a direção e a equipe técnica têm destacado a importância do trabalho em rede para garantir um atendimento integrado e eficaz aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Essas reuniões também têm servido como oportunidade para trocar experiências, identificar desafios comuns e explorar novas possibilidades de colaboração entre as instituições envolvidas.

A iniciativa segue a determinação do presidente Mário Cesar de promover uma integração com toda a rede de apoio, com o objetivo de fortalecer ainda mais o sistema socioeducativo. Esse direcionamento reforça o compromisso com a construção de uma rede mais sólida e eficiente, capaz de atender às necessidades dos adolescentes e suas famílias.

“Essas visitas são fundamentais para alinharmos nossas ações e reforçarmos o comprometimento com a reintegração social dos adolescentes que atendemos. Trabalhando juntos, podemos construir um sistema socioeducativo mais forte e eficaz”, afirmou o diretor do Centro Socioeducativo Purus, Efrael Cavalcante.

A iniciativa reflete o compromisso da gestão em promover um ambiente de diálogo e cooperação entre os diversos atores da rede socioeducativa, fortalecendo as bases para um atendimento mais humanizado e eficiente.

Veja fotos: