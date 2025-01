Christina Rocha no BBB25? Famosa aparece em “pré-seleção” da Globo

A Globo disparou nesta quarta-feira (1º/01) uma nova chamada do BBB25. O reality show, que celebra bodas de prata esse ano, estreia no próximo dia 13. No vídeo, estrelado por Beatriz Reis, o que chama a atenção de verdade é a presença de Christina Rocha, ex-apresentadora do Casos de Família, no SBT. “De confusão em família eu entendo”, diz a famosa.

“Tão sabendo né? Esse ano os brothers não entram sozinhos na casa”, diz Beatriz Reis na nova chamada. “O BBB25 é em dose dupla. São familiares, amigos, namorados. Aquelas relações lindas que a gente ama tanto ver. Eu não sei se vai ser tão linda assim lá dentro”, brinca a ex-vendedora e que ficou famosa ao participar do Big Brother Brasil em 2024.

Em seguida, a ex-BBB aparece analisando duplas da ficção que poderiam entrar no BBB25, como Fátima e Sueli, da série Tapas & Beijos, Zoé e Vanessa, da novela Todas as Flores, Madalena e Jão, mocinhos do folhetim Volta por Cima e Mavi e Mércia, da novela Mania de Você. “Me deram a função de fazer uma pré-seleção pra ajudar a escolher uma das duplas”, brinca Beatriz.

Christina Rocha, por sua vez, aparece no final do vídeo, fazendo uma brincadeira com seu antigo programa, o Casos de Família. “Duplas? Olha, de duplas, de casais, de amigos e de confusão em família eu entendo demais viu? Dia 13 de janeiro vou ficar aqui no meu sofá esperando começar o BBB25”, diz a ex-contratada do SBT na chamada da atração.

Nas redes sociais, muita gente comentou que gostaria de ver a apresentadora dentro do BBB25. “Fiquei na dúvida se ela foi contratada da Globo ou se ela vai entrar no BBB. Tomara que seja a segunda opção!”, disse Jefferson Farias. “Fiquei decepcionada quando ela disse que ficaria só no sofá assistindo. Seria muito bom se ela participasse”, reforçou a internauta Camila no X, antigo Twitter.

Confusão em chamada oficial

A TV Globo causou polêmica nas redes sociais após apagar a primeira chamada oficial para o BBB25, lançado na semana passada e que reuniu grandes nomes de outras temporadas como Juliette, Kleber Bambam, Fernanda Bande, entre outros. Apesar do vídeo ter sido repostado horas depois, a gravação sofreu alterações.

Na cena final, Juliette Freire, campeã do BBB21, aparece dirigindo um carro, arrastando latas e a cabeça da boneca Maria Eugênia, que marcou a primeira edição do reality show. Na nova versão, o momento foi cortado e termina apenas com Juliette dentro do veículo. O motivo seria a cobrança de uma marca de carros, que não gostou da exibição do automotor de outra marca na propaganda.