Cinco jovens presos por tráfico de drogas; dinheiro era destinado à facção criminosa

Jhon William de Oliveira Cavalcante, de 22 anos, Luís Felipe Passos da Silva, de 26 anos, Jardson Queiroz de Souza, de 23 anos, João Paulo Lacerda Muller, de 23 anos, e Absolon Leal de Carvalho Junior, de 18 anos, foram presos suspeitos de tráfico de drogas na noite desta terça-feira (14), na Rua Habitat Brasil, no bairro Pista, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com informações dos policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão, a guarnição realizava um patrulhamento de rotina na área, conhecida pelo intenso tráfico de drogas e atividades criminosas próximas a um córrego. Durante o patrulhamento, os policiais flagraram uma negociação de entorpecentes na beira do canal. No momento, Jhon William, Absolon e Jardson estavam vendendo drogas para João Paulo e Luís Felipe.

Segundo relatos obtidos no local, Jardson aguardava o término da negociação para recolher o dinheiro e, em seguida, sair com Jhon William para prestar contas do valor arrecadado a uma facção criminosa. No entanto, ao perceberem a aproximação da viatura policial, os suspeitos tentaram fugir, pulando cercas e muros de residências vizinhas.

Os policiais desembarcaram rapidamente da viatura e iniciaram uma perseguição a pé, monitorando os movimentos dos suspeitos. O cerco policial foi bem-sucedido, e os cinco envolvidos foram detidos. Durante a revista pessoal, os militares encontraram aproximadamente R$ 2.728,00 em espécie com Jhon William, valor proveniente do tráfico de drogas. Com Absolon Leal, foram encontrados seis pacotes de substâncias aparentando ser skunk.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos suspeitos. Eles foram encaminhados, juntamente com as drogas e o dinheiro apreendidos, à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde as medidas cabíveis foram tomadas.